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    Ihr denkt, ihr kommt raus

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    Griffin greift Privatanleger an – Hayes sieht Crash wie zur Großen Depression

    Privatanleger stecken Milliarden in schwer handelbare Kreditfonds. Ken Griffin warnt vor einem gefährlichen Denkfehler – und Arthur Hayes sieht im Hintergrund einen möglichen Einbruch wie zur Großen Depression.

    Ihr denkt, ihr kommt raus - Griffin greift Privatanleger an – Hayes sieht Crash wie zur Großen Depression
    Foto: picture alliance / abaca | TNS/ABACA

    Die Jagd nach Rendite hat einen Markt geschaffen, den viele Anleger offenbar nicht vollständig verstehen. Hedgefonds-Milliardär Ken Griffin warnt, dass insbesondere vermögende Privatanleger die Risiken von Private-Credit-Investments unterschätzen – vor allem, wenn es um Liquidität geht.

    Der Sektor ist in den vergangenen Jahren rasant gewachsen. Weil Banken sich aus Teilen des Kreditgeschäfts zurückgezogen haben, sprangen Fonds ein und vergaben direkt Kredite an Unternehmen. Das Volumen ist auf mehr als 3,5 Billionen US-Dollar gestiegen, angetrieben auch durch neue Produkte für wohlhabende Privatanleger. Diese lockte die Aussicht auf höhere Renditen – oft allerdings im Tausch gegen eingeschränkte Verfügbarkeit ihres Kapitals.

    Genau hier sieht Griffin die größte Gefahr: "Das eigentliche Problem ist hier das Liquiditätsungleichgewicht zwischen dem Privatanleger und der Laufzeit der Anlagen." Viele Investoren seien es gewohnt, jederzeit auf ihr Geld zugreifen zu können – bei Private Credit funktioniere das jedoch nicht. "Wir leben in einer Welt, in der sich Privatanleger daran gewöhnt haben, sofortige Liquidität für ihre Anlagen zu haben . . . die Investition in private Kredite ist eine andere Geschichte", sagte er in einem Interview mit der Financial Times.

    Erste Spannungen sind bereits sichtbar. Rücknahmeanträge in Milliardenhöhe treffen auf strenge Auszahlungsregeln, einzelne Anbieter haben Auszahlungen begrenzt. Gleichzeitig wächst die Sorge, dass sich schwächere Kreditvergabestandards in einem Abschwung rächen könnten.

    Doch das Problem reicht laut Marktbeobachtern über einzelne Fonds hinaus. Arthur Hayes sieht im gesamten Kreditzyklus ein strukturelles Risiko. Der aktuelle Boom sei stark von steigender Liquidität und wachsender Kreditvergabe getrieben – genau diese Dynamik könne sich jedoch abrupt umkehren. "Ich glaube, irgendwann wird es eine Gegenreaktion auf all diese Geldschöpfung geben", sagte Hayes im Gespräch mit Altcoin Daily und warnte vor einem möglichen Abschwung, der "wie ein Bärenmarkt im Stil der Weltwirtschaftskrise" ausfallen könnte.      

    Damit entsteht ein gefährlicher Mix: Während Anleger in schwer zugängliche Anlagen drängen, basiert das gesamte System weiterhin auf der Annahme reichlich vorhandener Liquidität. Sollte sich dieser Trend drehen, könnten genau jene Strukturen, die derzeit Stabilität versprechen, zum Problem werden. Die entscheidende Frage ist nicht mehr, ob Risiken vorhanden sind – sondern, ob sie rechtzeitig erkannt werden.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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