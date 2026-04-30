DHL gewinnen deutlich und trotzen trübem Konjunkturumfeld

Mit einem Zuwachs von zuletzt 5,4 Prozent erklommen die Papiere im nach Anfangsschwierigkeiten inzwischen sich auch freundlich präsentierenden Dax den ersten Platz und kosteten 49,30 Euro. Damit nahmen sie wieder Kurs auf das Mitte April erreichte Zwischenhoch von 50,26 Euro. Darüber wartet das Jahreshoch aus dem Februar, das mit 51,72 Euro zugleich der höchste Kurs seit vier Jahren gewesen war. Kurz- und mittelfristig hellt sich das Chartbild auf.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der DHL Group haben am Donnerstag ihre im Zuge der Quartalszahlen verzeichneten Kursgewinne am Nachmittag ausgebaut. Das operative Ergebnis (Ebit) des Logistikkonzerns liege vor allem dank des starken Express-Geschäfts klar über dem Konsens, lobte Cristian Nedelcu, Analyst der UBS. Er attestierte den Bonnern insgesamt gute Zahlen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Das Geschäftsmodell sei widerstandsfähig und die Sparmaßnahmen wirksam, sagte Konzern-Chef Tobias Meyer zur Zahlenvorlage. Er bestätigte die Jahresziele. Im Tagesgeschäft gelang es DHL, das Netzwerk an die geopolitischen Verwerfungen anzupassen. Konfliktbedingt gestiegene Kosten etwa im Express-Geschäft würden im Zeitverlauf größtenteils durch etablierte Preis- und Zuschlagsmechanismen kompensiert.

Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler sieht in der Entwicklung der DHL Group ein sehr starkes Signal für den Anlagehintergrund. Er betonte die Preismacht und das zusätzliche Potenzial für Einsparungen im Fall anhaltenden Gegenwinds. Trotz des herausfordernden Umfelds komme der Paketkonzern nach wie vor gut vorwärts./ajx/lew/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,25 % und einem Kurs von 49,50 auf Tradegate (30. April 2026, 13:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +2,61 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,83 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 59,33 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9900 %. Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 50,60EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 44,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 60,00EUR was eine Bandbreite von -10,86 %/+21,56 % bedeutet.



