DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft GSK auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Hold" belassen. Die Qualität der Zahlen zum ersten Quartal sei uneinheitlich gewesen, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf den Bericht./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GSK Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,69 % und einem Kurs von 22,54EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:34 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Emmanuel Papadakis

Analysiertes Unternehmen: GSK

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

