PARIS, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- Reju, das führende Unternehmen für die Wiederaufbereitung von Textilien zu Textilien, erscheint in Fashion Redressed , einer von der Global Fashion Agenda präsentierten und von BBC StoryWorks Commercial Productions für die GFA produzierten Markenserie, die einem globalen Publikum nachhaltigere Innovationen vorstellt. Die Serie feierte am 30. April auf einer BBC.com-Microsite ihre weltweite Premiere.

Zwei Kurzfilme beleuchten die Polyester-Regenerationstechnologie von Reju und die Zusammenarbeit mit Goodwill Industries als Teil einer Serie von Markeninhalten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Reju wurde für die Reihe ausgewählt und ist in zwei Kurzfilmen zu sehen, die die Arbeit des Unternehmens zur Bewältigung eines der drängendsten Probleme der Modebranche, nämlich der Textilabfälle, beleuchten. Die Filme verdeutlichen sowohl das Ausmaß des Problems als auch die gemeinsamen Lösungen, die für den Aufbau eines kreislauforientierten Textilsystems erforderlich sind.

"Textilabfälle sind eine der dringendsten Herausforderungen für die Modeindustrie, deren Lösung Innovation, Infrastruktur und Zusammenarbeit über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg erfordert", sagte Patrik Frisk, CEO von Reju. "Wir sind stolz darauf, in dieser Serie vorgestellt zu werden und die koordinierten Anstrengungen in den Bereichen Technologie, Infrastruktur und Partnerschaften hervorzuheben, die erforderlich sind, um die Kreislaufwirtschaft zu ermöglichen.

Der erste Film untersucht das Ausmaß und die Komplexität von Textilabfällen und gibt einen Einblick in das Material Polyester sowie in die Technologie, die hinter dem von Reju entwickelten Regenerationsverfahren steht. Das zweite Thema ist die partnerschaftliche Zusammenarbeit: Die Allianz zwischen Reju und Goodwill Industries unterstreicht die Bedeutung von Synergieeffekten bei der Sammlung, Sortierung, Aufbereitung und Aufbereitung. Der Film zeigt, was erforderlich ist, um ein kreisförmiges Textilsystem aufzubauen.

"Goodwill ist seit langem führend bei der Ermittlung der effektivsten Wiederverwendungsmöglichkeiten für gebrauchte Textilien", sagte Steve Preston, Präsident und CEO von Goodwill Industries International. "Da die weltweite Textilproduktion weiter ansteigt, zeigt die Serie Fashion Redressed auf, wie Technologie, Infrastruktur und Zusammenarbeit die Kreislaufwirtschaft vorantreiben - die Schaffung von Gemeinschaftswerten bei gleichzeitiger Abfallreduzierung. Die Partnerschaft von Goodwill mit Reju, die in einem der Filme gezeigt wird, spiegelt unser gemeinsames Engagement für die Entwicklung praktischer, realistischer Lösungen für die Wiederverwertung und Wiederverwendung von Textilien wider".