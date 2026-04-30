RBC stuft SCHNEIDER ELECTRIC auf 'Outperform'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Schneider Electric mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal habe die Erwartungen operativ leicht übertroffen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag nach den Zahlen. Haupttreiber blieben KI-Rechenzentren. Die Jahresziele hätten Bestand, bei wohl etwas geringerem Währungsgegenwind./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:09 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Schneider Electric Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 270,2EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Mark Fielding
Analysiertes Unternehmen: SCHNEIDER ELECTRIC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 290
Kursziel alt: 290
Währung: EUR
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