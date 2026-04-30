RBC stuft Unilever PLC auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Unilever mit einem Kursziel von 4200 Pence auf "Sector Perform" belassen. James Edwardes Jones lobte am Donnerstag einen weiteren ordentlichen Quartalsbericht eines europäischen Konsumgüterkonzerns./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:23 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Unilever Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 49,61EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.
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