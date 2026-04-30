RBC stuft BBVA auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 20,25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der bereinigte Vorsteuergewinn habe die Erwartungen getoppt dank Zinseinnahmen und Handelsergebnis, schrieb Benjamin Toms am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 01:55 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BBVA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,91 % und einem Kurs von 18,75EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:37 Uhr) gehandelt.



