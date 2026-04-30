RBC stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10,50 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Jahresstart sei gut gewesen, in den kommenden Quartalsberichten dürften sich die Treibstoffkosten allerdings negativ bemerkbar machen, schrieb Ruairi Cullinane am Donnerstag nach den Zahlen./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:54 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:54 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 9,096EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.



