BARCLAYS stuft Alphabet A-Aktie auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für die Alphabet-A-Aktie nach Quartalszahlen von 360 auf 405 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Umsatz und Ergebnis je Aktie hätten die Konsensschätzungen übertroffen, und in der Telefonkonferenz zu den Zahlen habe das Management optimistisch geklungen, schrieb Ross Sandler in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Dank der Führungsstellung im KI-Bereich habe der Technologieriese in fast jedem wichtigen Geschäftsbereich die besten Wachstums- und Margenwerte seit vier Jahren verzeichnet. Da er seine KI-Infrastruktur von Modellen über die Cloud bis hin zu Beschleunigern kontrolliere, erzielten die Bereiche Cloud und Internetsuche überdurchschnittliche Renditen./rob/gl/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:24 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,69 % und einem Kurs von 322,7EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 405

Kursziel alt: 360

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 405,00 $ , was eine Steigerung von +7,70% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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