UBS stuft Rolls-Royce auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1400 Pence auf "Buy" belassen. Ian Douglas-Pennant lobte am Donnerstagmorgen den "bullischen Tenor" des Quartalsberichts des Triebwerkherstellers./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:08 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 13,67EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:44 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Ian Douglas-Pennant

Analysiertes Unternehmen: Rolls-Royce

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 14

Kursziel alt: 14

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

