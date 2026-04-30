UBS stuft ING GROEP N.V. auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ING mit einem Kursziel von 28,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Niederländer seien solide ins Jahr gestartet, schrieb Johan Ekblom am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:41 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:41 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ING Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 24,30EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: ING GROEP N.V.

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 28,50

Kursziel alt: 28,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

