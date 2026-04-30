UBS stuft Stellantis auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 9,70 Euro auf "Buy" belassen. Das bereinigte Betriebsergebnis des Autokonzerns habe die Erwartungen klar übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Donnerstag nach Quartalszahlen. Die Entwicklung in Nordamerika enttäusche aber, und hierauf liege der eigentliche Fokus./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:35 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,88 % und einem Kurs von 6,258EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Patrick Hummel

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,70

Kursziel alt: 9,70

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 9,70 € , was eine Steigerung von +46,08% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer