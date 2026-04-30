GOLDMAN SACHS stuft MICROSOFT CORP auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Microsoft von 600 auf 610 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Gabriela Borges sprach am Donnerstag in ihrem Resümee des Quartalsberichts von "einigen Meilensteinen gegen den Bear Case", also Argumenten gegen ein Negativszenario. Der erste große Schritt aus der seit einigen Quartalen währenden Underperformance sei gemacht./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 355,9EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 610
Kursziel alt: 600
Währung: USD
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Gabriela Borges
Analysiertes Unternehmen: MICROSOFT CORP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 610
Kursziel alt: 600
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