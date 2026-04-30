UBS stuft MICHELIN auf 'Neutral'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Die Jahresziele der Franzosen hätten Bestand./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: David Lesne
Analysiertes Unternehmen: MICHELIN
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 34
Kursziel alt: 34
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
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