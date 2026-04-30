UBS stuft MICHELIN auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Michelin mit einem Kursziel von 34 Euro auf "Neutral" belassen. Der Quartalsumsatz habe die Erwartungen erfüllt, schrieb David Lesne am Mittwochabend. Die Jahresziele der Franzosen hätten Bestand./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 17:53 / GMT



