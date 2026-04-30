GOLDMAN SACHS stuft Meta auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Meta von 840 auf 830 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Kerngeschäft wachse der Facebook-Konzern weiterhin schneller als die Branche, schrieb Eric Sheridan am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Entscheidend für die Anlegerstimmung sei jedoch die langfristige KI-Strategie./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 04:19 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Meta Platforms (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -9,59 % und einem Kurs von 517,5EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Eric Sheridan

Analysiertes Unternehmen: Meta

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 830

Kursziel alt: 840

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

