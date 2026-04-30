UBS stuft AIR FRANCE-KLM auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Air France-KLM mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Neutral" belassen. Das erste Quartal sei besser gewesen als gedacht, schrieb Jarrod Castle am Donnerstag. Treibstoffkosten kämen aber nun zum Tragen. Der Ölpreisanstieg werde den guten Jahresstart vermutlich verhageln./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:17 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AIR France - KLM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,27 % und einem Kurs von 9,096EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:42 Uhr) gehandelt.