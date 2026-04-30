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    INDUS Holding AG passt Prognose für 2026 an – Mehr Details hier!

    INDUS schraubt ihre Ziele für 2026 nach oben: Höhere Umsatz- und Ergebnisprognosen treffen auf Risiken durch explodierende Wolframcarbid-Preise und Lieferengpässe.

    INDUS Holding AG passt Prognose für 2026 an – Mehr Details hier!
    Foto: INDUS Holding AG
    • Die Prognose für den Umsatz der INDUS Holding Gruppe im Jahr 2026 wurde auf 1,85 bis 2,05 Mrd. EUR angehoben, zuvor lag sie bei 1,80 bis 1,95 Mrd. EUR.
    • Das erwartete adjusted EBITA wurde auf 160 bis 190 Mio. EUR erhöht, vorher lag die Spanne bei 150 bis 170 Mio. EUR.
    • Die Marge des adjusted EBITA wird nun auf 8,0 bis 10,0 % geschätzt, zuvor 7,5 bis 9,5 %.
    • Aufgrund der extremen Preisanstiege bei Wolframcarbid und der angespannten Versorgungslage wird der Free Cashflow für 2026 auf mindestens ausgeglichen (vorher: >70 Mio. EUR) geschätzt.
    • Das erste Quartal 2026 verzeichnete einen Umsatz von 441,6 Mio. EUR und ein adjusted EBITA von 42,5 Mio. EUR, deutlich höher als im Vorjahr.
    • Die Entwicklung im Jahresverlauf hängt stark von der weiteren Preis- und Versorgungssituation bei Wolframcarbid ab, mit erheblichen Unsicherheiten.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei INDUS Holding ist am 12.05.2026.

    Der Kurs von INDUS Holding lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,90EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,09 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 30,70EUR das entspricht einem Plus von +2,68 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.788,37PKT (+1,11 %).


    INDUS Holding

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    ISIN:DE0006200108WKN:620010
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