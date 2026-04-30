DP World Tour und HCLTech geben neue Partnerschaft bekannt

NOIDA, Indien, und LONDON, 30. April 2026 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH) (BSE: HCLTECH), ein weltweit führendes Technologieunternehmen, und die DP World Tour gaben heute bekannt, dass HCLTech der Official Digital Experience Partner der Tour sein wird. Zudem hat die DP World Tour – die führende professionelle Herrengolftour der European Tour Group – HCLTech ausgewählt, um ein mehrjähriges Programm zur Transformation der globalen digitalen Präsenz der Tour mit starkem Fokus auf fanorientierte Innovation zu leiten.

HCLTech wird digitale Erlebnisplattformen der nächsten Generation gestalten und bereitstellen – mit der Website und der App der DP World Tour als zentralem Anker – um die Art, wie Fans weltweit den Golfsport entdecken, verfolgen und sich mit ihm beschäftigen, neu zu gestalten. Zusätzlich wird HCLTech als offizieller Marketingpartner der Tour fungieren und in jeder Saison bei fünf Turnieren der DP World Tour den Status eines offiziellen Partners erhalten, begleitet von umfangreicher Gästebetreuung sowie Aktivierungen vor Ort und über digitale Kanäle.

Die DP World Tour, bekannt als globale Golftour mit Spielern aus 46 Nationen, agiert in einem zunehmend datenreichen Echtzeitumfeld, in dem Fans nahtlosen Zugriff auf Live-Action, Storytelling und Einblicke über verschiedene Geräte sowie Regionen hinweg erwarten. HCLTech wird seine Fachkompetenz in den Bereichen Digital Engineering, Experience Design, Datenplattformen und Transformation im großen Maßstab bündeln, um leistungsstarke, skalierbare Web- und mobile Plattformen aufzubauen, die intuitiv, robust sowie auf die globale Marke der Tour ausgerichtet sind.

Das transformierte digitale Ökosystem wird den Bedürfnissen von Fans, Zuschauern vor Ort, Spielern und Trainern sowie Medien- und Geschäftspartnern gerecht werden. Es ermöglicht mühelosen Zugriff auf Live-Inhalte, immersive Erlebnisse, detaillierte Analysen sowie personalisierte Fan Journeys über jeden Kontaktpunkt hinweg.

Jill Kouri, Marketingleiterin von HCLTech, sagte über die Partnerschaft: „Wir freuen uns über die Partnerschaft mit der DP World Tour, sowohl als Kunde als auch als zentraler Partner für Marketingaktivierungen. Auf Kundenseite freuen wir uns, an einem Programm zur digitalen Transformation beteiligt zu sein, das Fans erleichtern wird, die entscheidenden Momente zu entdecken, zu analysieren und zu teilen. Aus Sicht der Partnerschaft stärkt die Zusammenarbeit zudem die globale Markenpräsenz von HCLTech und erweitert unsere Reichweite bei vielfältigen internationalen Zielgruppen, vor allem in Europa", fügte sie hinzu.