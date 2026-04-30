UBS stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Amazon nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 304 US-Dollar belassen. Das schwächer als erwartet ausgefallene Cloud-Wachstum des Onlinehandels- und Technologieriesen dürfte die Schlagzeilen dominieren, schrieb Stephen Ju in einer ersten Reaktion vom Mittwoch. Doch dann sollten der Auftragsbestand und die zu erwartende Wachstumsbeschleunigung ab dem zweiten Quartal in den Vordergrund rücken. Positiv werte er zudem die überraschend gute Entwicklung im E-Commerce und im Werbegeschäft sowie die besser als erwarteten Umsatz- und Ergebnisziele für das laufende Quartal./rob/gl/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 20:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,38 % und einem Kurs von 230,3EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:54 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 304
Kursziel alt: 304
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Stephen Ju
Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 304
Kursziel alt: 304
Währung: USD
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