Börsen Update Europa - 30.04. - MDAX stark +1,78 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:45) bei 30.391,72 PKT und steigt um +1,78 %. Top-Werte: PUMA +6,99 %, Delivery Hero +5,48 %, ThyssenKrupp +5,15 % Flop-Werte: RTL Group -15,54 %, Talanx -2,07 %, flatexDEGIRO -2,03 %

Der DAX steht aktuell (13:59:43) bei 24.121,27 PKT und steigt um +1,23 %. Top-Werte: DHL Group +6,24 %, Brenntag +4,07 %, MTU Aero Engines +2,83 % Flop-Werte: Münchener Rück -3,40 %, Commerzbank -1,99 %, Symrise -1,69 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 3.661,11 PKT und steigt um +1,44 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +9,96 %, SILTRONIC AG +5,10 %, AIXTRON +3,63 %

Flop-Werte: Nagarro -3,55 %, ATOSS Software -2,46 %, IONOS Group -1,89 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:43) bei 5.831,12 PKT und steigt um +0,61 %.

Top-Werte: DHL Group +6,24 %, BBVA +2,81 %, Bayer +2,70 %

Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,49 %, Münchener Rück -3,40 %, Banco Santander -1,27 %

Der ATX steht aktuell (13:59:35) bei 5.832,65 PKT und fällt um -0,54 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,96 %, STRABAG +3,24 %, Verbund Akt.(A) +2,84 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -3,29 %, Palfinger -1,61 %, Oesterreichische Post -0,23 %

Der SMI steht bei 13.126,08 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.

Top-Werte: ABB +2,86 %, Novartis +2,71 %, Swisscom +2,56 %

Flop-Werte: Amrize -1,07 %, Partners Group Holding -0,16 %, Givaudan +0,15 %

Der CAC 40 steht bei 8.061,45 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.

Top-Werte: ArcelorMittal +2,61 %, Carrefour +2,49 %, Veolia Environnement +2,39 %

Flop-Werte: Credit Agricole -6,01 %, Stellantis -3,92 %, Societe Generale -3,85 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.059,36 PKT und gewinnt bisher +0,94 %.

Top-Werte: Telia Company +3,36 %, Tele2 (B) +3,01 %, Alfa Laval +3,00 %

Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,91 %, Getinge (B) -0,19 %, Nordea Bank Abp +0,51 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.510,00 PKT und verliert bisher -0,45 %.

Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,48 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,32 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,55 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,47 %, Public Power -0,42 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,36 %