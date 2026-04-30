Börsen Update
Börsen Update Europa - 30.04. - MDAX stark +1,78 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (13:59:43) bei 24.121,27 PKT und steigt um +1,23 %.
Top-Werte: DHL Group +6,24 %, Brenntag +4,07 %, MTU Aero Engines +2,83 %
Flop-Werte: Münchener Rück -3,40 %, Commerzbank -1,99 %, Symrise -1,69 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:45) bei 30.391,72 PKT und steigt um +1,78 %.
Top-Werte: PUMA +6,99 %, Delivery Hero +5,48 %, ThyssenKrupp +5,15 %
Flop-Werte: RTL Group -15,54 %, Talanx -2,07 %, flatexDEGIRO -2,03 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.661,11 PKT und steigt um +1,44 %.
Top-Werte: SUESS MicroTec +9,96 %, SILTRONIC AG +5,10 %, AIXTRON +3,63 %
Flop-Werte: Nagarro -3,55 %, ATOSS Software -2,46 %, IONOS Group -1,89 %
Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:43) bei 5.831,12 PKT und steigt um +0,61 %.
Top-Werte: DHL Group +6,24 %, BBVA +2,81 %, Bayer +2,70 %
Flop-Werte: BNP Paribas (A) -3,49 %, Münchener Rück -3,40 %, Banco Santander -1,27 %
Der ATX steht aktuell (13:59:35) bei 5.832,65 PKT und fällt um -0,54 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +3,96 %, STRABAG +3,24 %, Verbund Akt.(A) +2,84 %
Flop-Werte: Erste Group Bank -3,29 %, Palfinger -1,61 %, Oesterreichische Post -0,23 %
Der SMI steht bei 13.126,08 PKT und gewinnt bisher +1,09 %.
Top-Werte: ABB +2,86 %, Novartis +2,71 %, Swisscom +2,56 %
Flop-Werte: Amrize -1,07 %, Partners Group Holding -0,16 %, Givaudan +0,15 %
Der CAC 40 steht bei 8.061,45 PKT und gewinnt bisher +0,17 %.
Top-Werte: ArcelorMittal +2,61 %, Carrefour +2,49 %, Veolia Environnement +2,39 %
Flop-Werte: Credit Agricole -6,01 %, Stellantis -3,92 %, Societe Generale -3,85 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.059,36 PKT und gewinnt bisher +0,94 %.
Top-Werte: Telia Company +3,36 %, Tele2 (B) +3,01 %, Alfa Laval +3,00 %
Flop-Werte: Securitas Shs(B) -0,91 %, Getinge (B) -0,19 %, Nordea Bank Abp +0,51 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.510,00 PKT und verliert bisher -0,45 %.
Top-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +4,48 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction +3,32 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +2,55 %
Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -0,47 %, Public Power -0,42 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -0,36 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.