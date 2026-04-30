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    Besonders beachtet!

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    Willis Towers Watson Aktie weiter abwärts - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die Willis Towers Watson Aktie, bisher, um -9,70 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Willis Towers Watson Aktie.

    Besonders beachtet! - Willis Towers Watson Aktie weiter abwärts - 30.04.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Willis Towers Watson ist ein führendes Beratungsunternehmen, das durch innovative Lösungen und ein starkes globales Netzwerk in der Versicherungs- und Beratungsbranche hervorsticht.

    Willis Towers Watson Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.04.2026

    Die Willis Towers Watson Aktie ist bisher um -9,70 % auf 224,35 gefallen. Das sind -24,10  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,04 %, geht es heute bei der Willis Towers Watson Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

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    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Willis Towers Watson Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -14,98 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,73 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Willis Towers Watson auf -19,86 %.

    Während Willis Towers Watson deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der S&P 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,41 %. Damit gehört Willis Towers Watson heute zu den auffälligeren Werten.

    Willis Towers Watson Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,18 %
    1 Monat -8,73 %
    3 Monate -14,98 %
    1 Jahr -15,62 %
    Stand: 30.04.2026, 14:00 Uhr

    Informationen zur Willis Towers Watson Aktie

    Es gibt 94 Mio. Willis Towers Watson Aktien. Damit ist das Unternehmen 23,29 Mrd.EUR € wert.

    WTW Reports First Quarter 2026 Earnings


    Revenue1 increased 8% from prior year to $2.4 billion for the quarterOrganic Revenue growth of 3% for the quarter Diluted Earnings per Share was $3.10 for the quarter, up 33% over prior yearAdjusted Diluted Earnings per Share was $3.72 for the …

    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Brown & Brown, Arthur J.Gallagher und Co.

    Brown & Brown, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,27 %. Arthur J.Gallagher notiert im Plus, mit +0,85 %. Marsh & McLennan Cos notiert im Minus, mit -0,62 %.

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    Ob die Willis Towers Watson Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Willis Towers Watson Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Willis Towers Watson

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    +14,44 %
    +221,79 %
    ISIN:IE00BDB6Q211WKN:A2AC3K
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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