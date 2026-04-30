GOLDMAN SACHS stuft Volvo B auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 364 auf 396 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Daniela Costa erhöhte am Mittwochabend ihre Schätzungen für den Lkw-Hersteller und verlagerte ihre Bewertungsbasis weiter in die Zukunft./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 16:59 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volvo Registered (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,51 % und einem Kurs von 29,31EUR auf Tradegate (30. April 2026, 12:02 Uhr) gehandelt.