RBC stuft Stellantis auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Sector Perform" belassen. Ohne die Rückerstattung der IEEPA-Zölle hätte der Autokonzern die Erwartungen verfehlt, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Zahlen. Viele hätten im Nordamerikageschäft wohl mit einer besseren Margenentwicklung gerechnet./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:58 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,71 % und einem Kurs von 6,335EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:58 Uhr) gehandelt.





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