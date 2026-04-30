JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Wechsel von Unternehmensgründer und -chef Andreas Obereder in den Aufsichtsrat zum Ende des Jahres dürfte keinen Einfluss auf Strategie und Ziele haben, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Mit Pritim Kumar Krishnamoorthy gebe es eine interne Nachfolgelösung und das Ruder übernehme ein erfahrener Mann./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 79,60EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Henrik Paganetty

Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 140

Kursziel alt: 140

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

