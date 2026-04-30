JEFFERIES stuft ATOSS SOFTWARE AG auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Atoss Software auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Wechsel von Unternehmensgründer und -chef Andreas Obereder in den Aufsichtsrat zum Ende des Jahres dürfte keinen Einfluss auf Strategie und Ziele haben, schrieb Henrik Paganetty am Donnerstag. Mit Pritim Kumar Krishnamoorthy gebe es eine interne Nachfolgelösung und das Ruder übernehme ein erfahrener Mann./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die ATOSS Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,33 % und einem Kurs von 79,60EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Henrik Paganetty
Analysiertes Unternehmen: ATOSS SOFTWARE AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 140
Kursziel alt: 140
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