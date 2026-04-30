RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 86,78EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Tom Narayan

Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 131

Kursziel alt: 131

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

