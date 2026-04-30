RBC stuft VOLKSWAGEN auf 'Outperform'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Das erste Quartal sei geprägt gewesen von einer Sonderbelastung, schrieb Tom Narayan am Donnerstag nach den Geschäftszahlen. Das eigentliche operative Ergebnis der Kernmarke VW sei imposant./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:06 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 86,78EUR auf Tradegate (30. April 2026, 13:59 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Tom Narayan
Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 131
Kursziel alt: 131
Währung: EUR
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