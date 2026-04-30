Gründen Sie ein US-Unternehmen in wenigen Minuten, ohne Claude oder Replit verlassen zu müssen

Gründen Sie ein US-Unternehmen in wenigen Minuten, ohne Claude oder Replit zu verlassen

Gründer können ihre Idee in eine LLC umsetzen, ohne das Tool verlassen zu müssen, in dem sie gerade arbeiten

- doola ist die erste Plattform zur Unternehmensgründung, die eine Model Context Protocol (MCP)-Integration für die Gründung von LLCs ermöglicht, wodurch Gründer eine LLC direkt in Claude oder Replit über eine Unterhaltung gründen können.

- Der Vorgang dauert nur wenige Minuten. Kein neuer Browser. Kein Kontextwechsel. Verfügbar für Gründer und Entwickler aus den USA und anderen Ländern (keine US-Sozialversicherungsnummer erforderlich).

- doola hat mehr als 15.000 Gründern in über 175 Ländern dabei geholfen, US-Unternehmen zu gründen und zu skalieren, unterstützt durch 13 Millionen $ Risikokapital von Y Combinator, HubSpot Ventures, Nexus Venture Partners und anderen Top-Investoren.

NEW YORK CITY, NY / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / doola, die „AI Business-in-a-BoxTM“ für globale Unternehmer, ist heute die erste Plattform zur Unternehmensgründung, die die native Gründung einer LLC innerhalb von KI-Agenten ermöglicht. Dank neuer MCP-Integrationen für Claude und Replit können Gründer nun mitten im Gespräch mit ihrem KI-Agenten eine Wyoming LLC gründen – ohne Browser, Formulare oder Tab-Wechsel. Dies ist ein Meilenstein für alle, die ein Unternehmen gründen möchten.

Das Problem: Die LLC-Gründung hat nicht mit der Arbeitsweise von Gründern Schritt gehalten

Die besten Gründer von heute arbeiten in KI-Umgebungen wie Replit und Claude. Sie schreiben, veröffentlichen und iterieren, ohne jemals einen Browser-Tab zu öffnen. Bislang bedeutete die Gründung eines Unternehmens, alles anzuhalten, einen Browser zu öffnen und sich durch eine Reihe separater Formulare und Dienstleister zu navigieren.

doolas MCP schließt diese Lücke und macht es überflüssig, Ihren Workflow zu unterbrechen.

Durch die Integration sammelt ein KI-Agent die für die Gründung einer LLC erforderlichen Informationen im Rahmen eines natürlichen Gesprächs, leitet sie im Hintergrund an die Gründungsinfrastruktur von doola weiter und übergibt dem Gründer einen direkten Link, über den er den Kauf auf doola abschließen kann. Der gesamte Vorgang dauert nur wenige Minuten.