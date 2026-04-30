Traction Uranium skizziert seine Explorations-Roadmap 2026 für das Uranprojekt Aurora in Saskatchewan

30. April 2026 – Calgary, AB / IRW-Press / Traction Uranium Corp. (CSE: TRAC) (OTC: TRCTF) (FWB: Z1K) (das „Unternehmen“ oder „Traction“) berichtet über den aktuellen Stand der Planungen zu seinem Explorationsprogramm 2026 im Uranprojekt Aurora („Aurora“ oder das „Projekt“), das sich im Athabasca-Becken der kanadischen Provinz Saskatchewan befindet. Projektbetreiber ist die Firma Cosa Resources Corp. („Cosa“), der ursprüngliche Besitzer des Projekts Aurora, mit dem Traction eine Optionsvereinbarung zum Erwerb von 80 % der Konzessionsanteile, vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Earn-in-Auflagen, abgeschlossen hat (siehe Pressemitteilung vom 11. Februar 2026). Die Explorationsstrategie für Aurora für das Jahr 2026 wird voraussichtlich zwei Hauptarbeitsbereiche umfassen, darunter eine radiometrische Flugmessung zur Untersuchung des Projekts auf mögliche oberflächennahe radioaktive Anomalien (siehe Pressemitteilung vom 27. April 2026), gefolgt von Diamantbohrungen und radiometrischen Prospektionsarbeiten, mit denen vorrangige Uranziele untersucht und weitere Gebiete für künftige Folgearbeiten erschlossen werden sollen.

Cosa ist als Betreiber aktuell mit der finalen Auswahl der Auftragsunternehmen und der logistischen Planung für die luftgestützte radiometrische Messung beschäftigt. Die Messung soll eine radiometrische Datenerhebung auf dem gesamten Konzessionsgelände des Projekts Aurora ermöglichen und die Auffindung radioaktiver Anomalien unterstützen, bei denen in weiterer Folge eine bodengestützte Erkundung sinnvoll ist. Angesichts der Lage des Projekts Aurora in der südöstlichen Randzone des Athabasca-Beckens, wo in Teilen des Projektgebiets die Deckschicht aus Sandstein eher schmal bzw. gar nicht vorhanden ist, wird erwartet, dass die Messung ein wichtiger Schritt zur Bewertung des Potenzials des Projekts hinsichtlich möglicher Uranvorkommen in einer geringen Projekttiefe ist. Nach Abschluss der luftgestützten Messung und Auswertung der Messdaten sollen die Ergebnisse mit den vorhandenen geologischen und geophysikalischen Daten aus der historischen Exploration sowie Datenmaterial aus der Fernerkundung zusammengeführt werden, um die Prioritätenreihung der Ziele zu erleichtern. Die Ergebnisse werden als Orientierung für die anschließende radiometrische Prospektion dienen und zur genaueren Eingrenzung der Bohrziele für die Feldsaison 2026 sowie für zukünftige Explorationsprogramme beitragen.