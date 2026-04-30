🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTyson Foods (A) AktievorwärtsNachrichten zu Tyson Foods (A)

    Börse, Baby!

    929 Aufrufe 929 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jahrhundert-Dürre in den USA: Steak-Schock und Burger-Krise

    Die momentane Dürre in den USA zeitigt herbe Folgen für die US-Landwirte. Darüber hinaus wird es aber für die US-Bürger jetzt richtig teuer.

    Für Sie zusammengefasst
    Börse, Baby! - Jahrhundert-Dürre in den USA: Steak-Schock und Burger-Krise
    Foto: Kurt Amthor - imageBROKER

    Nicht nur, dass die Preisspirale durch die verteuerten Energiekosten weiter angetrieben wird: Auch eine verheerende Dürre macht den USA zu schaffen.

    In erster Linie betrifft diese Dürre die US-amerikanische Rindfleisch-Produktion. Und Rindfleisch ist den USA ein Pfeiler der Nahrungsmittelversorgung. 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Tyson Foods Inc.!
    Short
    68,53€
    Basispreis
    0,48
    Ask
    × 11,28
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    57,15€
    Basispreis
    0,59
    Ask
    × 9,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Denn in den Weiten der US-amerikanischen Great Plains ensteht derzeit eine Krise von historischer Tragweite für die Lebensmittelversorgung.

    Eine Kombination aus extremer Trockenheit, verheerenden Weidebränden und massiv gestiegenen Kosten hat die US-Viehzucht an ihre strukturellen Grenzen gebracht. Der Rinderbestand ist im Frühjahr 2026 auf den niedrigsten Stand seit den späten 1940er-Jahren gefallen.

    In dieser Folge von Börse, Baby! schauen wir auf die Rindfleischkrise in den USA. Müssen die USA bald massiv Rindfleisch importieren? Welche wirtschaftliche Folgen hat das?

    Außerdem blicken sie auf mögliche Profiteure wie Tyson Foods und JBS – und warum ausgerechnet Brasilien im US-Fleischmarkt plötzlich eine Schlüsselrolle spielen könnte.

    Unseren Podcast "Börse, Baby!" gibt es überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf:

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 57,10$, was einem Rückgang von -10,19% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    Vergessen Sie Gold, Silber und Öl: Nächste Megarallye startet!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Börse, Baby! Jahrhundert-Dürre in den USA: Steak-Schock und Burger-Krise Die momentane Dürre in den USA zeitigt herbe Folgen für die US-Landwirte. Darüber hinaus wird es aber für die US-Bürger jetzt richtig teuer.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     