Jahrhundert-Dürre in den USA: Steak-Schock und Burger-Krise

In erster Linie betrifft diese Dürre die US-amerikanische Rindfleisch-Produktion. Und Rindfleisch ist den USA ein Pfeiler der Nahrungsmittelversorgung.

Nicht nur, dass die Preisspirale durch die verteuerten Energiekosten weiter angetrieben wird: Auch eine verheerende Dürre macht den USA zu schaffen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Denn in den Weiten der US-amerikanischen Great Plains ensteht derzeit eine Krise von historischer Tragweite für die Lebensmittelversorgung.

Eine Kombination aus extremer Trockenheit, verheerenden Weidebränden und massiv gestiegenen Kosten hat die US-Viehzucht an ihre strukturellen Grenzen gebracht. Der Rinderbestand ist im Frühjahr 2026 auf den niedrigsten Stand seit den späten 1940er-Jahren gefallen.

In dieser Folge von Börse, Baby! schauen wir auf die Rindfleischkrise in den USA. Müssen die USA bald massiv Rindfleisch importieren? Welche wirtschaftliche Folgen hat das?

Außerdem blicken sie auf mögliche Profiteure wie Tyson Foods und JBS – und warum ausgerechnet Brasilien im US-Fleischmarkt plötzlich eine Schlüsselrolle spielen könnte.

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