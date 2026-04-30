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    Diginex investiert 1,5 Mrd. USD in KI-Transformation & Resulticks-Übernahme

    Diginex wagt den nächsten großen Schritt: Mit der geplanten Milliardenübernahme von Resulticks soll aus einer ESG- und Compliance-Plattform ein Powerhouse für Kundeninteraktion und Datenanalyse werden.

    Diginex investiert 1,5 Mrd. USD in KI-Transformation & Resulticks-Übernahme
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Diginex plant die Übernahme von Resulticks im Wert von rund 1,5 Milliarden US-Dollar, was eine bedeutende strategische Transformation darstellt.
    • Ziel ist es, von einer Plattform für Nachhaltigkeit und Compliance zu einer integrierten Plattform für Kundeninteraktion und Datenanalyse zu entwickeln.
    • Resulticks wird voraussichtlich einen Jahresumsatz von ca. 150 Millionen US-Dollar und ein EBITDA von 46 bis 50 Millionen US-Dollar beitragen.
    • Die Übernahme soll die Datenintegration in Echtzeit für Entscheidungen in Bereichen wie Compliance, Risiko und Kundenbindung erweitern.
    • Die Transaktion wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 30 Tage abgeschlossen, eine endgültige Zustimmung ist jedoch nicht garantiert.
    • Diginex nutzt Blockchain, KI und Datenanalyse, um ESG-, Klima- und Lieferkettendaten zu erfassen und zu berichten, und unterstützt 19 globale Rahmenwerke.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Diginex ist am 09.07.2026.


    Diginex

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    ISIN:KYG286871044WKN:A40PU6
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