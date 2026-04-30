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    LVM Versicherung / LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Beitragseinnahmen steigen auf 5,3 Milliarden Euro
    • Digitales Portal Meine LVM mit 1,1 Mio Nutzern
    • Über 500 Neueinstellungen geplant für 2026
    OTS - LVM Versicherung / LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LVM Versicherung: Mehr Verträge, mehr Kunden, starkes Wachstum (FOTO) Münster (ots) - Versicherer investiert in Personal und Digitalisierung

    Die LVM Versicherung blickt auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 zurück. Wachstum, Ertrag, Sicherheit und vertrieblicher Erfolg prägen das Ergebnis des Vorjahres. Gleichzeitig treibt das Unternehmen seine digitale Transformation konsequent voran. Auch bei den Mitarbeitenden legt die LVM erneut zu und baut ihr Recruiting weiter aus.

    Anlässlich ihrer Mitgliederversammlung gab die LVM Versicherung jetzt die Geschäftszahlen für das Jahr 2025 bekannt. Mit einem Beitragsplus von 8,9 Prozent auf 5,3 Milliarden Euro Beitragseinnahmen liegt das Wachstum der Unternehmensgruppe deutlich über Marktniveau. Der Jahresüberschuss steigt mit 264 Millionen Euro auf einen neuen Höchststand. Der Versicherer profitiert dabei von einem außergewöhnlich schadenarmen Jahr.

    Vertrieblich stehen die Zeichen ebenfalls auf Wachstum: Der Vertragsbestand erhöht sich auf 15,5 Millionen Verträge, zudem gewinnt die LVM über 333.000 Versicherungsnehmer hinzu. Seit Anfang 2026 sind es über vier Millionen Kundinnen und Kunden, die dem Versicherer vertrauen. Auch in einem außergewöhnlich schadenarmen Jahr stellt die LVM ihre Verlässlichkeit in der Schadenbearbeitung unter Beweis. Dem Versicherer wurden 2025 rund 950.000 Schäden gemeldet.

    Die Sicherheitskennzahlen unterstreichen die finanzielle Stärke der LVM: Das Eigenkapital steigt um 7,5 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, die Solvenzquoten bleiben überaus stabil auf einem hohen Niveau.

    Digitalisierung als Servicefaktor

    Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist die Digitalisierung. Das digitale Kundenportal "Meine LVM" zählt inzwischen mehr als 1,1 Millionen Nutzer. Mit der "IT-Transformation 2030" arbeitet die LVM an einer umfassenden Modernisierung ihrer Kernsysteme. Zusätzlich etabliert das Unternehmen LVM-eigene KI-Anwendungen im Innen- und Außendienst.

    Gezielter Personalausbau: Über 500 Neueinstellungen geplant

    2025 hat die LVM zum zweiten Mal in Folge mehr als 400 Neueinstellungen im Innendienst und im angestellten Außendienst realisiert. Für 2026 sollen es erstmals über 500 neue Mitarbeitende werden. Damit begegnet die LVM einerseits dem demografischen Wandel in ihrer Belegschaft und reagiert andererseits auf den erhöhten Personalbedarf eines wachsenden Unternehmens. Mit zielgerichteten Recruitingmaßnahmen und starker Nachwuchsförderung gewinnt und bindet die LVM Versicherung neue Talente.

    So ordnet LVM-Vorstandsvorsitzender Dr. Mathias Kleuker die Geschäftszahlen ein

    "Die LVM Versicherung ist auch 2025 weit über Markt gewachsen. Die Zahlen zeigen unsere wirtschaftliche Stärke. Im Konzernergebnis profitieren wir allerdings auch von einem erstaunlich schadenarmen Jahr. In den kommenden Jahren investieren wir massiv in Digitalisierung, moderne IT und neue Arbeitsformen. Das macht uns schneller, noch serviceorientierter und zukunftsfähiger. Und wir investieren auch in Menschen: in unsere Mitarbeitenden, unseren Vertrieb, unseren Nachwuchs und neue Talente. Diese Kombination aus finanzieller Stabilität, gezielter Nutzung des technologischen Fortschritts und menschlicher Nähe zeichnet die LVM aus."

    Details finden Sie unter
    http://www.lvm.de/unternehmen/die-lvm/zahlen-und-fakten/zahlen-geschaeftszahlen

    Pressekontakt:

    Für weitere Informationen:

    Nicola Flügemann
    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
    Abteilung Kommunikation

    LVM Versicherung
    Kolde-Ring 21
    48126 Münster

    Telefon: 0251 702-1623
    mailto:n.fluegemann@lvm.de
    http://www.lvm.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/20033/6266366 OTS: LVM Versicherung






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