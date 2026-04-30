RBC stuft Rolls-Royce auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 1600 Pence auf "Outperform" belassen. Der Quartalsbericht des Triebwerkbauers sei ermutigend, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Eine erfreuliche Entwicklung der Geschäfte im zivilen Bereich werde von einer guten Dynamik im Bereich Verteidigung und Energiesysteme begleitet. Am Ausblick für 2026 ändere sich nichts./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 02:36 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Rolls-Royce Holdings Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 13,67EUR auf Tradegate (30. April 2026, 14:11 Uhr) gehandelt.