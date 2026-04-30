🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBarrick Mining Corporation AktievorwärtsNachrichten zu Barrick Mining Corporation
    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare

    Gold, Platin, Silber und Kupfer! Rohstoff-Rally voraus: Warum Barrick, Newmont und Power Metallic Mines jetzt in jedes Depot gehören!

    Die Welt der Rohstoffe ist in Bewegung geraten und verspricht für das Jahr 2026 und auch vielleicht noch die kommenden 5 Jahre eine neue Ära des Wachstums – eine Art Rohstoffsuperzyklus. Die Deutsche Bank erwartet Kurse bei Gold bis hin zu 8.000 …

    Gold, Platin, Silber und Kupfer! Rohstoff-Rally voraus: Warum Barrick, Newmont und Power Metallic Mines jetzt in jedes Depot gehören!
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    Die Welt der Rohstoffe ist in Bewegung geraten und verspricht für das Jahr 2026 und auch vielleicht noch die kommenden 5 Jahre eine neue Ära des Wachstums – eine Art Rohstoffsuperzyklus. Die Deutsche Bank erwartet Kurse bei Gold bis hin zu 8.000 USD. Während die Inflation hartnäckig bleibt und geopolitische Spannungen zunehmen, suchen Investoren vermehrt Zuflucht in Sachwerten, was die Kurse der Großen massiv beflügelt. In diesem Spannungsfeld positionieren sich Barrick Mining und Newmont als Fels in der Brandung, während Unternehmen wie Power Metallic Mines mit spektakulären Funden aufhorchen lassen. Doch wie viel Potenzial steckt wirklich in den aktuellen Kursen der Minenbetreiber? Von den kühnen Goldpreis-Prognosen der Deutschen Bank bis hin zu rekordverdächtigen Kupfergehalten in den kanadischen Wäldern analysieren wir die aktuelle Lage am Markt. Dieser Bericht beleuchtet die strategischen Weichenstellungen der Marktführer und zeigt, warum gerade jetzt möglicherweise ein günstiger Zeitpunkt für den Einstieg bei einem vielversprechenden kanadischen Newcomer sein könnte. Tauchen Sie ein in eine Welt aus Gold, Kupfer und Platingruppenmetallen, in der die Karten gerade völlig neu gemischt werden.

    Lesen sie den Artikel hier weiter




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von Zukunftsbilanzen
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Gold, Platin, Silber und Kupfer! Rohstoff-Rally voraus: Warum Barrick, Newmont und Power Metallic Mines jetzt in jedes Depot gehören! Die Welt der Rohstoffe ist in Bewegung geraten und verspricht für das Jahr 2026 und auch vielleicht noch die kommenden 5 Jahre eine neue Ära des Wachstums – eine Art Rohstoffsuperzyklus. Die Deutsche Bank erwartet Kurse bei Gold bis hin zu 8.000 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     