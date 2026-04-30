Gold, Platin, Silber und Kupfer! Rohstoff-Rally voraus: Warum Barrick, Newmont und Power Metallic Mines jetzt in jedes Depot gehören! Die Welt der Rohstoffe ist in Bewegung geraten und verspricht für das Jahr 2026 und auch vielleicht noch die kommenden 5 Jahre eine neue Ära des Wachstums – eine Art Rohstoffsuperzyklus. Die Deutsche Bank erwartet Kurse bei Gold bis hin zu 8.000 …



