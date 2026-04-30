BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Sein Fokus werde auf den Kosten und dem Margendruck durch den Ölpreisanstieg liegen, schrieb Warren Ackerman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Mit Blick auf die Geschäftsbereiche stünden Waschmittel und Haarpflege im Mittelpunkt./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 61,90EUR auf Tradegate (30. April 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Warren Ackerman

Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 70

Kursziel alt: 70

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 70,00 € , was eine Steigerung von +13,12% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . UBS Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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