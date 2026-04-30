BARCLAYS stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Equal Weight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Equal Weight" belassen. Sein Fokus werde auf den Kosten und dem Margendruck durch den Ölpreisanstieg liegen, schrieb Warren Ackerman am Mittwochabend in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht am 7. Mai. Mit Blick auf die Geschäftsbereiche stünden Waschmittel und Haarpflege im Mittelpunkt./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 19:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 10:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 61,90EUR auf Tradegate (30. April 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Warren Ackerman
Analysiertes Unternehmen: HENKEL VORZUEGE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 70
Kursziel alt: 70
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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