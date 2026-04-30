JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 86,99EUR auf Tradegate (30. April 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Delphine Lee

Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 106,00 € , was eine Steigerung von +17,11% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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