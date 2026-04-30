JPMORGAN stuft BNP PARIBAS auf 'Overweight'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 106 Euro auf "Overweight" belassen. Die Erträge der Franzosen seien durchwachsen gewesen, schrieb Delphine Lee am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Am Konsens wird sich ihrer Meinung nach allerdings grundsätzlich wenig ändern. Einiges sei hier aber ohnehin noch nicht richtig berücksichtigt, wie beispielsweise die Margenentwicklung bei Arval./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 06:45 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,53 % und einem Kurs von 86,99EUR auf Tradegate (30. April 2026, 14:19 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Delphine Lee
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 106
Kursziel alt: 106
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