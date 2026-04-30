Indus Holding profitiert von hohen Wolframcarbid-Preisen - Jahresziele angehoben

Guten Tag!





Nun hat auch Pareto das Research zu Indus auf der Basis der endgültigen 2025er Zahlen aktualisiert.

Pareto empfiehlt die Aktie zum Kauf mit einem Kursziel von 33 Euro.





Leider ist die Studie auf der Indushomepage nicht verlinkt - aber ich hab mir mal die Mühe gemacht, ein paar Kennzahlen aus dem aktualisierten Konsens herauszurechnen.





Falls ich mich nicht verrechnet habe, müsste Pareto den 2026er Umsatz für die Indus bei etwa 1,85 Mrd Euro sehen und das "adjusted EBITA" bei knapp 158 Mio Euro.

Daraus resultiert dann ein EpS von 2,85 Euro und eine Diividendenschätzung von 1,42 Euro (eigene Berechnungen ohne Gewähr).





Wie schon weiter oben geschrieben, halte ich die EpS Schätzungen insgesamt für etwas zu optimistisch, weil der Vergleichswert aus 2025 außerordentliche Erträge aus einem steuerlichen Sondereffekt enthalten hat und das um diesen Effekt bereinigte EpS bei "lediglich" 2,33 Euro gelegen hat. Ich persönlich glaube nicht (mehr), dass die Konjunktur in 2026 deutlich anziehen wird und Indus davon erheblich profitiert.





Natürlich hätte ich rein gar nix dagegen, wenn sich herausstellen sollte, dass ich zu pessimistisch war.😉





Ein schönes Wochenende allerseits.