EZB hält Leitzinsen im Euroraum konstant
Für Sie zusammengefasst
- EZB belässt Leitzinsen im Euroraum unverändert
- Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent für Sparer
- EZB-Rat traf Entscheidung nach Sitzung in Frankfurt
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins bleibt bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte. Analysten hatten dies im Schnitt erwartet./ben/als/DP/jha
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen