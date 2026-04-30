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    Kreditkarten-Geschäft

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    Mastercard-Aktie trotz guter Zahlen im Minus: Was ist da los?

    Die Mastercard-Aktie gab am Donnerstag im frühen Handel am Donnerstag um rund 2 Prozent nach. Die Ergebnisse lagen aber über dem Konsens der Analystenschätzungen. Was ist da los?

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    Kreditkarten-Geschäft - Mastercard-Aktie trotz guter Zahlen im Minus: Was ist da los?
    Foto: hodim - stock.adobe.com

    Gut ist eben oft auch nicht gut enug, zumindest wenn es nach der Meinung der Anleger zu bestimmten Geschäftszahlen geht. So sind die Ergebnisse zwar gut, es gibt jedoch eine Sache, die den Investoren der Mastercard-Aktie gar nicht schmeckt: Das Wachstum bei grenzüberschreitenden Transaktionen hat sich verlangsamt, vor allen Dingen seit April.

    Das Manko in Zahlen: Das Wachstum des grenzüberschreitenden Transaktionsvolumens verlangsamte sich von 13 im ersten Quartal auf  nunmehr 9 Prozent.

    Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) im ersten Quartal lag bei 4,60 US-Dollar und übertraf damit die durchschnittliche Analystenschätzung von 4,41 US-Dollar. Er fiel von 4,76 US-Dollar im vierten Quartal und stieg von 3,73 US-Dollar im ersten Quartal 2025.

    Der Non-GAAP-Umsatz im ersten Quartal lag bei 8,40 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensprognose von 8,26 Milliarden US-Dollar. Im Vorquartal betrug er 8,81 Milliarden US-Dollar und im Vorjahreszeitraum 7,25 Milliarden US-Dollar.

    Auch das Brutto-Dollarvolumen lag bei 2,70 Billionen US-Dollar, verglichen mit der Konsensprognose von 2,65 Billionen US-Dollar. Es sank von 2,82 Billionen US-Dollar im vierten Quartal und stieg von 2,42 Billionen US-Dollar im ersten Quartal des Vorjahres.

    Die Umsätze des Zahlungsdienstleisters Mastercard stiegen im Jahresvergleich um 12  beziehungsweise währungsbereinigt um 8 Prozent. Das grenzüberschreitende Volumenwachstum betrug 13 (in lokaler Währung), verglichen mit 14 Prozent im vierten Quartal.

    Die bereinigte operative Marge im vierten Quartal lag bei 60,8 Prozent, eine Verbesserung gegenüber 57,7 Prozent im Vorquartal und 59,3 Prozent im Vorjahresquartal.

    Die Geschäftszahlen sind mehr als solide, das verlangsamte Wachstum spiegelt aber die Enttäuschung der Anleger.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Mastercard Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,56 % und einem Kurs von 442,9EUR auf Tradegate (30. April 2026, 14:41 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
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