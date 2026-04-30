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    Merck & Co übertrifft Umsatzerwartung dank neuer Medikamente

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz Q1 plus 5% auf 16,3 Mrd Dollar 13,9 Mrd Euro
    • Keytruda erzielte rund 8 Milliarden Dollar Umsatz
    • Bereinigter Verlust 1,28 Dollar wegen Cidara-Kosten
    Merck & Co übertrifft Umsatzerwartung dank neuer Medikamente
    Foto: Arne Dedert - DPA

    RAHWAY (dpa-AFX) - Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat im ersten Quartal den Umsatz gesteigert und damit die Markterwartungen übertroffen. Dabei profitierte das Unternehmen von einer gestiegenen Nachfrage nach neuen Medikamenten wie Winrevair gegen Bluthochdruck in Lungenarterien und einer injizierbaren Version des Krebs-Blockbusters Keytruda. Im vorbörslichen US-Handel legte die Aktie zuletzt um 3,5 Prozent zu.

    Für das erste Quartal vermeldete der Pharmahersteller ein Umsatzplus von 5 Prozent auf 16,3 Milliarden Dollar (rund 13,9 Mrd Euro). Analysten hatten hier im Mittel mit weniger gerechnet. Der wichtigste Kassenschlager, das Krebsmedikament Keytruda, kam auf einen Umsatz von gut acht Milliarden. Bereinigt um Sondereffekte verbuchte Merck aber einen Verlust von 1,28 Dollar je Aktie, nach einem Gewinn von 2,22 Dollar ein Jahr zuvor. Grund sind Kosten von rund 9,2 Milliarden Dollar durch die Übernahme des Biotechunternehmens Cidara Therapeutics.

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    Der Pharmakonzern hob zudem die Untergrenze seiner Umsatzprognose für das laufende Jahr um 300 Millionen auf nun 65,8 bis 67,0 Milliarden Dollar an und erhöhte die Spanne für das bereinigte Gewinnziel auf 5,04 bis 5,16 Dollar je Aktie. Die angepasste Prognose enthält noch nicht die geplante Übernahme des Biotechunternehmens Terns Pharmaceuticals für rund 6,7 Milliarden Dollar, die Ende März angekündigt worden war./err/mne/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck & Co Aktie

    Die Merck & Co Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,66 % und einem Kurs von 96,66 auf Tradegate (30. April 2026, 14:31 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck & Co Aktie um +5,44 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -8,88 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck & Co bezifferte sich zuletzt auf 234,44 Mrd..

    Merck & Co zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.




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