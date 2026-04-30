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    ROUNDUP

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    Kurz vor Tankrabatt: Rekordsprung zur Mittagszeit

    Für Sie zusammengefasst
    • Diesel stieg 11:45–12:15 um 17,7 Cent pro Liter
    • E10 stieg 11:45–12:15 um 15,4 Cent pro Liter
    • Rabatt 16,7 Cent ab Mitternacht nur für Benzin
    ROUNDUP - Kurz vor Tankrabatt: Rekordsprung zur Mittagszeit
    Foto: Arne Dedert - DPA

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Kurz vor dem Start des Tankrabatts haben sich Benzin und Diesel beim Mittagssprung so stark verteuert wie noch nie seit Einführung der 12-Uhr-Regel. Zwischen 11.45 Uhr und 12.15 Uhr verteuerte sich Diesel im bundesweiten Durchschnitt um 17,7 Cent pro Liter, wie der ADAC mitteilt. Bei E10 waren es 15,4 Cent. Zudem waren beide Kraftstoffe vor und nach dem Sprung klar teurer als am Vortag. Das deutet darauf hin, dass es auch im Tagesdurchschnitt des Donnerstags ein deutliches Plus geben dürfte.

    Der Grund für die Entwicklung könnte in den stark gestiegenen Ölpreisen liegen, die zuletzt auf die höchsten Werte seit 2022 geklettert waren.

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    Am Mittwoch war wenig Bewegung

    Am Mittwoch hatten sie sich zumindest im bundesweiten Tagesdurchschnitt noch kaum bemerkbar gemacht. Superbenzin der Sorte E10 hatte in dieser Betrachtung um 0,3 Cent auf 2,106 Euro pro Liter zugelegt. Der Dieselpreis sank sogar leicht um 0,4 Cent auf 2,196 Euro.

    Angesichts der Preise am Donnerstagmittag ist fraglich, ob der Tankrabatt am Freitag ausreichen wird, um den Dieselpreis unter 2 Euro zu drücken. Bei Superbenzin der Sorte E10 stehen die Chancen deutlich besser.

    16,7 Cent pro Liter beträgt der Steuerrabatt, der ab Mitternacht gilt. Wie schnell er am Freitag weitergegeben wird, ist unklar. Die Tankstellen sind dazu nicht verpflichtet - zumal der Rabatt nur für Benzin gilt, das am 1. Mai nach Mitternacht Raffinerien und große Tanklager verlässt. Manche Beobachter erwarten daher, dass die Preise erst im Laufe der Zeit fallen.

    Seit gut einer Woche geht es vor allem nach oben

    Seit gut einer Woche steigen die Preise für Sprit tendenziell an. Bei E10 ist der bundesweite Tagesdurchschnitt am Mittwoch den achten Tag in Folge gestiegen. Bei Diesel gab es vor dem aktuellen leichten Rückgang sechs Anstiege in Folge. Aufsummiert war Diesel damit vor einer Woche noch fast 7 Cent billiger als am Mittwoch, E10 um mehr als vier Cent./ruc/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,84 % und einem Kurs von 6,712 auf Tradegate (30. April 2026, 14:38 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um +1,85 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -0,42 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 103,62 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3370. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,2500GBP. Von den letzten 8 Analysten der BP Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -10,54 %/+9.591,37 % bedeutet.




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    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Kurs- und Bewertungsfolgen aktueller Ereignisse: Reaktionen auf die Q1-Zahlen mit überraschend rund 3 Mrd. höherer Nettoverschuldung, noch nicht verbuchten Verkauf der Gelsenkirchen-Raffinerie, Iran-bedingte Gewinnsteigerungen und Unsicherheit zur Dividende (0,0832 $ genannt). Erwähnt wird die Projektumwandlung zu einem AI-Datenzentrum sowie Kursziele/Erwartungen um 6,50–6,80 € (Barclays Overweight, Ziel 650p) und die Frage, ob die Aktie bald Richtung 7 € läuft.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BP eingestellt.

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