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    Siemens verkauft bis zu 200 Züge in die Schweiz

    Für Sie zusammengefasst
    • SBB kauft bei Siemens bis zu 200 Züge ab 2031
    • Auftragswert etwa 2 Milliarden Schweizer Franken
    • 540 Sitzplätze pro Zug für Zürcher S-Bahn
    Siemens verkauft bis zu 200 Züge in die Schweiz
    Foto: Daniel Karmann - dpa

    MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) kaufen bei Siemens bis zu 200 Züge. Für 116 Doppelstockzüge des Modells Desiro gibt es bereits eine Bestellung, für weitere 84 eine Option, wie der Münchner Konzern mitteilt. Der Auftragswert liege bei rund 2 Milliarden Schweizer Franken (2,2 Mrd. Euro). Die Züge sollen ab 2031 im Netz der Zürcher S-Bahn eingesetzt werden. Sie bieten 540 Sitzplätze und sollen die Kapazität auf stark frequentierten Linien erhöhen./ruc/DP/stk

    Siemens

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    ISIN:DE0007236101WKN:723610
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Siemens Aktie

    Die Siemens Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,88 % und einem Kurs von 251,6 auf Tradegate (30. April 2026, 14:49 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Siemens Aktie um +0,97 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +18,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von Siemens bezifferte sich zuletzt auf 199,48 Mrd..

    Siemens zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,3500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 261,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 220,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von -11,96 %/+20,05 % bedeutet.




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