🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger in allen getesteten Depotgrößen. Jetzt sparen und Depot eröffnen → 🥇 SMARTBROKER+ ist Kostensieger. Jetzt Depot eröffnen →
    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin
    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bundesdigitalminister Wildberger zieht Jahresbilanz und zeigt Schlüsselprojekte

    Für Sie zusammengefasst
    • Positive Bilanz nach knapp einem Jahr im Amt
    • Bürger-App ermöglicht Amtsgänge per Smartphone
    • EUDI-Wallet als digitaler Ausweis und Verifizierung
    Bundesdigitalminister Wildberger zieht Jahresbilanz und zeigt Schlüsselprojekte
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt hat Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) eine positive Bilanz der bisherigen Arbeit seines neu aufgebauten Ministeriums gezogen. "Nach einem Jahr ist noch verdammt viel zu tun, aber meine Überzeugung, dass das gelingt, ist heute viel, viel größer", sagte er vor Journalisten in Berlin bei einer Präsentation der wichtigsten laufenden Projekte seines Hauses. Es gehe darum, das Betriebssystem des Landes zu vereinfachen.

    Zu den zentralen Vorhaben gehören die Modernisierung von Staat und Verwaltung etwa durch Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung mit Hilfe von KI und Pläne zur Vereinfachung des Alltags der Bürger durch eine Bürger- oder "Deutschland-App" und die sogenannte Wallet, die es EU-weit möglich machen soll, sich per Smartphone auszuweisen. Mitarbeiter von Wildbergers Ministerium gaben bei der Veranstaltung Einblicke, wie Wallet und Bürger-App in der Praxis genutzt werden könnten.

    Bürger-App

    Bei der Bürger- oder "Deutschland-App" gehe es darum, das Rathaus digital aufs Sofa zu bringen. Mit der App sollen sich Bürger den Gang zum Amt sparen können und zum Beispiel eine Wohnsitzanmeldung erledigen oder einen Kindergeldantrag auf dem Smartphone über eine einheitliche Plattform in einfachem Frage-und-Antwort-Stil (Dialogformat) stellen können, egal wo in Deutschland sie sind.

    Die Herausforderung dabei: Es gibt laut Ministerium 8.500 verschiedenen Verwaltungsdienstleistungen in Ländern und Kommunen mit unterschiedlichen Formularen und Online-Diensten. Eine KI im Hintergrund soll dafür sorgen, dass die Angaben der Nutzer in der Bürger-App trotzdem dort landen, wo sie sollen. Im Sommer sind Pilotprojekte in einigen Kommunen geplant, im Laufe des nächsten Jahres soll die App zur Verfügung stehen.

    EUDI-Wallet

    Das von der EU vereinbarte Projekt setzt Deutschland zum Jahreswechsel um. Vereinfacht gesagt können Bürger sich damit einen Personalausweis-Zwilling aufs Handy laden und auch andere Identitätsnachweise wie den Führerschein. Die Plastikkarten können dann zu Hause bleiben, die Wallet (Brieftasche) ist freiwillig.

    Mit dem digitalen Ausweis soll es schnell und einfach möglich werden, online etwa ein neues Bankkonto zu eröffnen, einen Handyvertrag zu schließen oder ein Auto anzumieten. Bei der Verifizierung über die App sollen nur die Daten übertragen werden, die für die jeweilige Aktion nötig sind. Also beispielsweise beim Kauf von Alkohol im Internet nur die Information, ob der Käufer schon alt genug ist.

    Hunderte Unternehmen bauen nach Angaben des Ministeriums bereits Anwendungen auf Basis der Wallet für das tägliche Leben. Die Anwendung werde um ein Vielfaches sicherer sein als jetzige Identifikationssysteme wie etwa das Video-Ident-Verfahren./jr/DP/stk




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um widersprüchliche Signale für Bitcoin: Hash-Ribbons zeigen ein Kaufsignal, werden aber wegen Halving und Minerbewegungen angezweifelt; technische Analysten diskutieren bullische Muster mit Zielen um 90–100k gegen bärischen Keil mit ~50k-Ziel; zudem Thema Wochenend-Volatilität/CME-Gaps und langfristige Bull-Prognosen (Brandt: 300–500k).
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Bitcoin eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Bundesdigitalminister Wildberger zieht Jahresbilanz und zeigt Schlüsselprojekte Knapp ein Jahr nach seinem Amtsantritt hat Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) eine positive Bilanz der bisherigen Arbeit seines neu aufgebauten Ministeriums gezogen. "Nach einem Jahr ist noch verdammt viel zu tun, aber meine Überzeugung, …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     