H&R Q1 2026: Vorläufige Zahlen sorgen für Aufsehen!
Trotz rückläufiger Umsätze und leicht gesunkenem EBITDA zeigt das Unternehmen im ersten Quartal 2026 robuste Ergebnisse, starken Cashflow und bestätigt seine Jahresprognose.
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- EBITDA im Q1/2026 leicht gesunken auf EUR 21,9 Mio. (Q1/2025: EUR 22,4 Mio.); die Umsatzerlöse fielen um rund 13,2 % auf EUR 300,2 Mio. (Q1/2025: EUR 345,8 Mio.).
- Verbesserte Ergebnisse unterhalb des EBITDA: EBIT EUR 9,5 Mio. (Q1/2025: EUR 7,7 Mio.), Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 6,7 Mio. (Q1/2025: EUR 4,7 Mio.) und Ergebnis der Aktionäre EUR 3,9 Mio. (Q1/2025: EUR 1,9 Mio.).
- Operativer Cashflow deutlich erholt auf EUR 24,9 Mio. (Q1/2025: EUR -8,1 Mio.); Free Cashflow verbessert auf EUR 12,9 Mio. (Q1/2025: EUR -17,7 Mio.), u. a. wegen geringerem Net Working Capital vor Sperrung der Straße von Hormus.
- Segmententwicklung uneinheitlich: ChemPharm REFINING verbessert (Umsatz EUR 184,2 Mio.; operatives Ergebnis EUR 14,6 Mio.), ChemPharm SALES rückläufig (Umsatz EUR 111,4 Mio.; EBITDA EUR 8,8 Mio.), KUNSTSTOFFE/GAUDLITZ belastet mit negativem EBITDA EUR -0,9 Mio. (Umsatz EUR 7,8 Mio.).
- Solide Bilanz: Bilanzsumme EUR 943,4 Mio. (31.12.2025: EUR 916,2 Mio.), Eigenkapital EUR 428,0 Mio. (31.12.2025: EUR 416,1 Mio.), Eigenkapitalquote unverändert bei 45,4 %.
- Guidance 2026 bleibt unverändert (Spanne EUR 85,0 Mio. bis EUR 100,0 Mio.); Risiken bestehen durch gestiegene Rohstoffkosten und die geopolitische Lage am Persischen Golf / Sperrung der Straße von Hormus.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsmitteilung (Stichtag Q1), bei H&R ist am 15.05.2026.
Der Kurs von H&R lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,4300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,42 % im
Minus.
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