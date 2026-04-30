Sinkender Ölpreis und EZB-Zinsentscheid stützen Dax

Der im frühen Handel noch schwächelnde Dax stieg nach dem EZB-Zinsentscheid auf sein Tageshoch und notierte zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 24.176 Punkten. Damit deutet sich für den Leitindex ein Wochengewinn von rund 0,2 Prozent an. Der MDax mit den mittelgroßen Werten gewann zuletzt 1,7 Prozent auf 30.520 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,5 Prozent zu.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag von einer schwächeren Eröffnung erholt und im Zuge fallender Ölpreise merklich zugelegt. Am letzten Tag der feiertagsbedingt verkürzten Handelswoche stehen neben den Bilanzen wichtiger US-Technologiekonzerne und einer Fülle an Zahlen deutscher Unternehmen auch die jüngsten Zinsentscheidungen der US-Notenbank Fed sowie der Europäischen Zentralbank (EZB) im Fokus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Grund für die Dax-Erholung war, dass die Ölpreise von ihrem Mehrjahreshoch deutlich zurückkamen. Nachdem US-Präsident Donald Trump einen iranischen Vorschlag, zunächst die Seeblockade zu lockern und Gespräche über ein Abkommen zum Atomprogramm später zu führen, abgelehnt hatte, stieg Rohöl der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Juni am Morgen bis auf 126,41 US-Dollar. Danach bröckelte der Preis aber stetig ab und lag zuletzt bei rund 114 Dollar.

Die Verhandlungen über eine Beilegung des Konflikts zwischen den USA und dem Iran sind zuletzt ins Stocken geraten. Trump sagte am Mittwoch, es habe zwar Fortschritte gegeben, ein Durchbruch sei aber noch nicht erreicht. Eine Einigung werde es nur geben, wenn Teheran vollständig auf Atomwaffen verzichte.

Die Europäische Zentralbank ließ die Leitzinsen im Euroraum trotz des Ölpreisschocks wie erwartet unverändert. Volkswirte erwarten jedoch, dass die Zentralbank im Jahresverlauf die Zinsen anheben wird, wenn ihr mehr Daten vorliegen, um die Folgen des Nahost-Kriegs zu beurteilen. Auch die Bank of England entschied sich für unveränderte Zinsen. Am Vorabend hatte zudem die US-Notenbank Fed den Leitzins erwartungsgemäß nicht angetastet.

Die Quartalsergebnisse von Alphabet , Amazon , Microsoft , Meta und Qualcomm am Mittwochabend hätten die Investoren nicht vollends zufriedengestellt, erklärte Analyst Andreas Lipkow von CMC Markets. Am Donnerstag nach US-Börsenschluss veröffentlicht mit dem iPhone-Produzenten Apple ein weiteres Unternehmen aus der Gruppe der "Glorreichen Sieben" seine Quartalsbilanz.

Aus Branchensicht waren die vom KI-Hype erfassten deutschen Halbleiterwerte gut gefragt. Aixtron stiegen nach Quartalszahlen um 2,6 Prozent und profitierten von der Nachfrage im Optoelektronik-Geschäft. Infineon legten um 1,8 Prozent zu, nachdem sie zur Wochenmitte von guten Zahlen des niederländischen Chipkonzerns NXP profitiert hatten.

Suss-Microtec-Anteile erklommen ein Rekordhoch und verbuchten zuletzt einen Zuwachs von 9,8 Prozent. Siltronic und PVA Tepla gewannen 4,3 beziehungsweise 4,7 Prozent.

Bei der DHL Group stieg der operative Gewinn (Ebit) im ersten Quartal stärker als erwartet. Die freien Barmittelzuflüsse vor Zu- und Verkäufen von Unternehmensteilen fielen ebenfalls deutlich besser als prognostiziert aus. Derweil sank der Umsatz etwas stärker als geschätzt. Die Jahresziele bestätigte der Logistikkonzern. Für die Aktien ging es an der Dax-Spitze zuletzt um 5,4 Prozent aufwärts.

Der Chemiekonzern BASF bekam auch im ersten Quartal den Wettbewerbsdruck zu spüren. Der Umsatz schrumpfte um drei Prozent. Das operative Ergebnis (Ebitda) ging um knapp sechs Prozent zurück. Unter dem Strich stieg der auf die Aktionäre entfallende Gewinn um knapp 15 Prozent. Dies hängt mit Dividendenzahlungen von der Beteiligung von Wintershall Dea zusammen. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte der Vorstand. Die Aktien stiegen um 0,2 Prozent.

Der VW-Konzern geriet im ersten Quartal in einem schwierigen Umfeld und wegen Kosten für die US-Einfuhrzölle bei der Profitabilität weiter unter Druck. Die operative Marge lag bei 3,3 Prozent, rund 0,4 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert. Analysten hatten im Schnitt mit 3,7 Prozent gerechnet. Das operative Ergebnis ging insgesamt um gut 14 Prozent zurück, der Umsatz sank leicht. Die VW-Vorzugsaktie gewann 1,5 Prozent.

Der Triebwerksbauer MTU steigerte den Umsatz im ersten Quartal trotz eines negativen Umfelds und des schwachen US-Dollar um sechs Prozent. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn (Ebit) wuchs ebenso stark und übertraf die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Der Vorstand um MTU-Chef Johannes Bussmann hält an seinen Jahreszielen fest, rüstet sich aber für mögliche Belastungen durch den Iran-Krieg. Die MTU-Papiere verteuerten sich um 3,3 Prozent.

Brenntag-Aktien verzeichneten einen Kursanstieg von 3,4 Prozent auf 61,74 Euro. Zuvor hatte die Schweizer Großbank UBS die Papiere des Chemikalienhändlers von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 42 auf 60 Euro angehoben. Der Nahost-Krieg habe die Weichen neu gestellt, Preissprünge bei Energie und Chemieprodukten sorgten für bessere Gewinnaussichten bei Brenntag, schrieb Analystin Nicole Manion.

Die Aktien von Gea , Hochtief , Munich Re , Rational und RTL werden am Donnerstag mit Dividendenabschlägen gehandelt./edh/jha/

--- Von Eduard Holetic, dpa-AFX ---



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,76 % und einem Kurs von 233,4 auf Tradegate (30. April 2026, 14:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um -5,95 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,59 %. Die Marktkapitalisierung von Microsoft bezifferte sich zuletzt auf 2,55 Bil.. Microsoft zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,6400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,8500 %. Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 591,25USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 510,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 675,00USD was eine Bandbreite von +48,23 %/+96,19 % bedeutet.



