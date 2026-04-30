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    USA

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    Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen auf tiefsten Stand seit 1969

    Für Sie zusammengefasst
    • Erstanträge fallen um 26.000 Anträge auf 189.000
    • Niedrigster Stand der Erstanträge seit 1969
    • Ökonomen erwarteten Rückgang nur auf 212.000
    USA - Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe fallen auf tiefsten Stand seit 1969
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche stärker gesunken als erwartet. Die Hilfsanträge fielen in der vergangenen Woche um 26.000 auf 189.000, wie das US-Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Dies ist der niedrigste Stand seit dem Jahr 1969.

    Volkswirte hatten einen Rückgang erwartet, aber nur auf 212.000 Anträge. Der Wert für die Vorwoche wurde um 1.000 auf 215.000 nach oben revidiert.

    Zuletzt war der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März unerwartet robust ausgefallen. In den USA spielen Arbeitsmarktdaten eine wichtige Rolle bei geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank, weil die Entwicklung zum Mandat der Fed zählt. Zuletzt hatte die Notenbank den Leitzins am Mittwoch erneut in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen./jsl/jkr/stk





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