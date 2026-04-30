56 % Plus im April: Darum ist diese irre Halbleiter-Rallye noch nicht vorbei

Die Münchner, die Spezialmaschinen für die Chip-Fertigung herstellen, hatten ihre Aktionäre zuletzt mit zwei Gewinnwarnungen enttäuscht. Dennoch sehen die Analysten das laufende Geschäftsjahr 2026 nicht als Rückschlag, sondern als Wendepunkt.

Trotz eines deutlichen Gewinnrückgangs und eines schwachen Ausblicks für das laufende Jahr hat die Investmentbank Berenberg ihr Kursziel für den Halbleiter-Ausrüster SUSS MicroTec drastisch angehoben, von 37 auf 84 Euro. Ein Wert, dem die Aktie mit ihrem Plus von über 10 Prozent am Donnerstag schon näher kommt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der entscheidende Hinweis kommt aus dem Auftragseingang: Im vierten Quartal 2025 schnellten die Bestellungen gegenüber dem Vorquartal um 68 Prozent auf rund 118 Millionen Euro nach oben – nach drei aufeinanderfolgenden Rückgängen.

Der strukturelle Rückenwind kommt aus dem KI-Sektor. SUSS MicroTec profitiert von der rasant wachsenden Nachfrage nach sogenannten Advanced-Packaging-Technologien – Verfahren, mit denen Chips für Hochleistungsanwendungen wie KI-Beschleuniger gestapelt und verbunden werden.

Parallel dazu arbeitet das Unternehmen an seiner Profitabilität. Die operative Marge soll bis 2030 von zuletzt rund 13 Prozent auf 20 Prozent steigen, die Bruttomarge von knapp 36 auf etwa 43 Prozent zulegen. Als Hebel nennt Berenberg margenstarke Neuprodukte, eine stärkere Standardisierung der Fertigung sowie den Ausbau des Servicegeschäfts – das strukturell höhere Margen aufweist als das reine Maschinengeschäft. Den Umsatz sieht Berenberg bis 2030 auf rund 830 Millionen Euro wachsen, gegenüber 503 Millionen Euro im Rekordjahr 2025.

Vorerst gilt 2026 als das schwierigste Jahr: Der Umsatz dürfte auf rund 480 Millionen Euro sinken, die operative Marge auf etwa zehn Prozent fallen. Das nächste wichtige Datum ist der 7. Mai – dann legt SUSS MicroTec seine Quartalszahlen vor. Der Markt wird genau auf den Auftragseingang schauen.

Trotz der Kursrallye von rund 70 Prozent seit Jahresbeginn gilt SUSS MicroTec nach Einschätzung der Analysten als vergleichsweise günstig bewertet. Gemessen am erwarteten Unternehmenswert im Verhältnis zum Betriebsergebnis für 2027 handelt die Aktie mit einem Abschlag von rund einem Drittel gegenüber vergleichbaren Halbleiter-Ausrüstern. Sollte sich die Auftragsdynamik bestätigen, dürfte dieser Bewertungsunterschied nach Einschätzung von Berenberg weiter schrumpfen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SUESS MicroTec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,41 % und einem Kurs von 76,15EUR auf Tradegate (30. April 2026, 15:29 Uhr) gehandelt.



