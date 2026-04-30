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    Quanta Services - Aktie schießt in die Höhe +9,18 % - 30.04.2026

    Am 30.04.2026 ist die Quanta Services Aktie, bisher, um +9,18 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Quanta Services Aktie.

    Besonders beachtet! - Quanta Services - Aktie schießt in die Höhe +9,18 % - 30.04.2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com

    Quanta Services ist ein führender US-Dienstleister für Planung, Bau, Modernisierung und Wartung von Stromnetzen, Pipeline- und Telekominfrastruktur. Fokus auf Energiewende, Grid-Modernisierung und Glasfaserausbau. Starke Marktstellung in Nordamerika. Wichtige Wettbewerber: MasTec, MYR Group, Primoris. USP: integrierte End-to-End-Projekte, hohe Sicherheitsstandards, starke Kundenbasis bei Versorgern.

    Quanta Services Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 30.04.2026

    Die Quanta Services Aktie konnte bisher um +9,18 % auf 590,00 zulegen. Das sind +49,60  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,11 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Quanta Services Aktie. Nach einem Plus von +0,11 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 590,00. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Quanta Services Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +47,32 %.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Quanta Services Aktie damit um +13,82 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,12 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Quanta Services eine positive Entwicklung von +65,60 % erlebt.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,56 % geändert.

    Quanta Services Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +13,82 %
    1 Monat +24,12 %
    3 Monate +47,32 %
    1 Jahr +132,22 %
    Stand: 30.04.2026, 15:00 Uhr

    Informationen zur Quanta Services Aktie

    Es gibt 150 Mio. Quanta Services Aktien. Damit ist das Unternehmen 89,28 Mrd.EUR € wert.

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    Ob die Quanta Services Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Quanta Services Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Quanta Services

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    +2.765,67 %
    +1.951,72 %
    ISIN:US74762E1029WKN:912294
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