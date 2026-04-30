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    Allane Mobility Group: Umsatz- und Ergebnissteigerung 2025, Wachstum 2026 geplant

    Die Allane Mobility Group blickt auf ein Rekordjahr 2025 zurück: Umsatz, Vertragsbestand und Ergebnis legten deutlich zu und bilden die Basis für weitere Wachstumspläne 2026.

    Allane Mobility Group: Umsatz- und Ergebnissteigerung 2025, Wachstum 2026 geplant
    Foto: adobe.stock.com
    • Der operative Konzernumsatz der Allane Mobility Group stieg 2025 um 25,6 % auf 574,7 Mio. Euro
    • Der Konzernvertragsbestand erhöhte sich um 9,3 % auf 156.800 Verträge zum 31. Dezember 2025
    • Das Ergebnis vor Steuern (EBT) verbesserte sich signifikant auf 33,7 Mio. Euro nach einem Verlust im Vorjahr
    • Das Geschäftsjahr 2025 war geprägt von einem starken Wachstum im Segment Captive Leasing und einer Stabilisierung des Gebrauchtwagenmarkts
    • Für 2026 plant das Unternehmen weiteres Wachstum mit einem Vertragsbestand zwischen 170.000 und 185.000 Verträgen sowie einem Umsatz von 670 bis 720 Mio. Euro
    • Der Vorstand erwartet für 2026 ein EBT zwischen 25 und 35 Mio. Euro, was auf eine positive Geschäftsentwicklung hindeutet

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei Allane ist am 30.04.2026.

    Der Kurs von Allane lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,125EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,25 % im Plus.


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