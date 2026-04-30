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    OMP rangiert in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 im Gartner(R)-Bericht „Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions

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    Process Industries“ von 2026

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Lieferkettenplanung, wurde im Bericht „Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions“ für die Prozessindustrie 2026 in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 gelistet. Dieser Bericht, eine Ergänzung zum Gartner Magic Quadrant, bewertet 16 Anbieter hinsichtlich ihrer kritischen Fähigkeiten und realen Anwendungsfälle und hilft Unternehmen dabei, einzuschätzen, wie gut Lösungen verschiedene Reifegrade der Lieferkettenplanung unterstützen.

     

     

    Diese Anerkennung folgt auf die jüngste Positionierung von OMP als führend in der „Ability to Execute“ und am weitesten fortgeschritten in der „Completeness of Vision“ im „2026 Gartner Magic Quadrant für Supply Chain Planning-Lösungen: Process Industries“. Holen Sie sich den vollständigen Gartner Critical Capabilities-Bericht.

     

    Konsequente Stärke bei praxisnahen Planungsanwendungsfällen

     

    Die kritischen Fähigkeiten, die Anbieter von Supply-Chain-Planungslösungen (SCP) für die Prozessindustrie im Jahr 2026 am stärksten voneinander unterscheiden, sind KI-gestützte Planungs- und Entscheidungsautomatisierung, Szenariomanagement und Modellierung finanzieller Auswirkungen, User Experience (UX) sowie einheitliche Datenintegration.

     

    Mit seinen Bewertungen gehört OMP in allen vier bewerteten Anwendungsfällen zu den beiden besten Anbietern: Versorgungsplanung, durchgängige unternehmensübergreifende Planung, Bedarfsplanung und entscheidungszentrierte Planung. Wir sind davon überzeugt, dass diese Ergebnisse die Fähigkeit von OMP widerspiegeln, Unternehmen dabei zu unterstützen, Angebot und Nachfrage aufeinander abzustimmen, Abwägungen zu treffen und Entscheidungen in dynamischen Umgebungen umzusetzen.

     

    „Da Lieferketten immer komplexer werden, ist die Fähigkeit, schnelle und sichere Entscheidungen zu treffen, das, was widerstandsfähige Unternehmen von reaktiven unterscheidet“, sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP. „Diese Anerkennung spiegelt unseren Fokus auf entscheidungsorientierte Planung und unser Engagement wider, Kunden dabei zu unterstützen, selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen klar zu handeln.“

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    IRW Press
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    OMP rangiert in allen vier Anwendungsfällen unter den Top 2 im Gartner(R)-Bericht „Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions Process Industries“ von 2026 ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützter Lieferkettenplanung, wurde im Bericht „Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions“ für die Prozessindustrie 2026 in allen vier …
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