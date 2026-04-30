Karbon-X treibt das REDD+-Projekt „Sur del Meta“ im Rahmen einer Partnerschaft zur Erhaltung der biologischen Vielfalt voran

Die Zusammenarbeit unterstützt die Nutzung ökologischer Daten bei der Projektplanung, da die Nachfrage nach CO2-Zertifikaten mit hoher Integrität zunimmt.

CALGARY, AB / ACCESS Newswire / 30. April 2026 / Karbon-X Corp. (OTCQX:KARX) („Karbon-X“ oder das „Unternehmen“), ein vertikal integrierter Anbieter von Klimalösungen, der sowohl auf dem regulierten als auch auf dem freiwilligen Kohlenstoffmarkt tätig ist, gab heute die Formalisierung einer strategischen Partnerschaft mit der Fundación BioHerencia bekannt, einem beteiligten Landbesitzer des REDD+-Projekts Sur del Meta, das derzeit in Kolumbien umgesetzt wird.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, den Schutz der biologischen Vielfalt in das REDD+-Projekt zu integrieren, indem das Fachwissen der Landbesitzer im Bereich Naturschutz mit gemeindebasierten Überwachungsmaßnahmen kombiniert wird.

Die Vereinbarung schafft einen technischen, wissenschaftlichen und operativen Rahmen, um die Integration von ökologischen Felddaten in die MRV-Systeme (Measurement, Reporting, and Verification) des Projekts zu unterstützen. Als teilnehmender Landbesitzer im Rahmen des REDD+-Projekts ist BioHerencia Eigentümer des Harpy Eagle Nature Reserve, eines privat geschützten Naturgebiets am Fuße der Sierra de La Macarena in Meta, Kolumbien.

Das Reservat besteht aus tropischem Regenwald und sich regenerierenden Flächen, die nach der Entdeckung eines aktiven Harpyienadlernestes unter Schutz gestellt wurden. Der Harpyienadler, ein Spitzenprädator und Indikator für gesunde tropische Wälder, ist auf große, gut erhaltene Lebensräume angewiesen. Der Schutz dieser Art steht in engem Einklang mit den Zielen des REDD+-Projekts und trägt nicht nur zum Waldschutz und zu den CO2-Bilanzzielen bei, sondern spielt auch eine zentrale Rolle bei der Förderung des Schutzes der biologischen Vielfalt in der gesamten Landschaft.

Das REDD+-Projekt „Sur del Meta“ stellt eine Schlüsselkomponente des breiteren Projektportfolios von Karbon-X dar und verbindet Emissionsminderung mit Ökosystemerhaltung und Engagement der lokalen Bevölkerung. Durch diese Zusammenarbeit treibt das Unternehmen ein umfassenderes Projektmodell voran, das Biodiversitätsdaten neben der Kohlenstoffbilanzierung einbezieht, um messbare und überprüfbare Ergebnisse zu unterstützen.