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    Besonders beachtet!

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    Hexagon Purus Aktie steigt am 30.04.2026 kräftig

    Am 30.04.2026 ist die Hexagon Purus Aktie, bisher, um +10,34 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hexagon Purus Aktie.

    Besonders beachtet! - Hexagon Purus Aktie steigt am 30.04.2026 kräftig
    Foto: adobe.stock.com

    Hexagon Purus ist ein führender Anbieter von emissionsfreien Mobilitätslösungen, spezialisiert auf Wasserstoff- und Batterieantriebssysteme. Es bietet Hochdruckbehälter und integrierte Antriebssysteme für Nutzfahrzeuge. Wichtige Konkurrenten sind Ballard Power Systems und Plug Power. Das Unternehmen zeichnet sich durch fortschrittliche Wasserstoffspeichertechnologien aus.

    Hexagon Purus Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 30.04.2026

    Mit einer Performance von +10,34 % konnte die Hexagon Purus Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,60 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Hexagon Purus Aktie. Nach einem Plus von +0,60 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 0,1472. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Hexagon Purus einen Gewinn von +17,42 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Hexagon Purus Aktie damit um +45,95 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,16 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +27,89 % gewonnen.

    Hexagon Purus Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +45,95 %
    1 Monat +55,16 %
    3 Monate +17,42 %
    1 Jahr -19,44 %
    Stand: 30.04.2026, 15:05 Uhr

    Informationen zur Hexagon Purus Aktie

    Es gibt 428 Mio. Hexagon Purus Aktien. Damit ist das Unternehmen 61,02 Mio. € wert.

    Hexagon Purus Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hexagon Purus Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hexagon Purus Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hexagon Purus

    +10,34 %
    +45,95 %
    +55,16 %
    +17,42 %
    -19,44 %
    -92,84 %
    -96,31 %
    ISIN:NO0010904923WKN:A2QKGG
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